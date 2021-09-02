Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Silahları hazırlıyorlar

ABD merkezli ticari uydular, Kuzey Kore birliklerini bir askeri geçit törenine hazırlanırken görüntüledi.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, ABD merkezli "38 North" programının Twitter adresinden bir paylaşım yapıldı. "Büyük geçit törenleri için uygulama genellikle 1-2 ay (bazen daha fazla) önceden başlar" sözüyle yapılan paylaşımda Başkent Pyongyang'daki Mirim Geçit Töreni Eğitim Alanında birlik oluşumlarını gösteren bir uydu fotoğrafı yayımlandı.



Bunun geçen yıl Ekim ayında olduğu gibi yaklaşan bir askeri geçit törenine işaret edebileceğini belirtildi. Kuzey Kore son geçit törenlerini büyük balistik füzeler de dahil olmak üzere yeni askeri teçhizatı ortaya çıkarmak için kullanmıştı. Geçen yılki geçit töreninde Kim Jong Un, ilk kez ülkenin uzun menzilli silahlarını ve kıtalararası balistik füzeleri tanıtmıştı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze cephaneliği konusundaki görüşmeler son yıllarda durdu. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için diplomasi denemeleri sürerken yaptırımları hafifletme konusunda bir değişiklik olmadı.



Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli bir kuruluş olan NK Pro da yayımladığı bir raporda, uydu görüntülerinin geçit töreni eğitimi sahasında düzinelerce askeri kamyon ve her biri yaklaşık 300 askerden oluşan en az 14 grup olduğunu gösterdiğini ve Çarşamba günkü görüntülerde birliklerin tekrar görüldüğünü bildirdi.

Ülke, iç kararlılığı artırmak ve en son silah gelişmelerini dünyaya göstermek için askeri geçit törenlerini kullanıyor.

Kuzey Kore'de yaklaşan öneli günler arasında 9 Eylül'deki ulusal kuruluş günü ve iktidar partisinin 10 Ekim'deki kuruluş yıldönümü yer alıyor.

NK Pro, ayrıca Kuzey Kore'nin Kim'in silahlı kuvvetlerin başkomutanı olmasının 10. yıl dönümünü kutlayacağı 8 Ekim'i anmak istiyor olabileceğini belirtti.