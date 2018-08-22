Uyarı yapılmıştı! Kent beyaza büründü

Sağanak ile başlayan yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm tarım arazileri beyaza büründü. Yağış yaklaşık bir buçuk saat boyunca devam etti.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Dolu sürprizi karşısında şaşkına dönen köylüler Ağustos ayında böylesine bir dolu yağışı ile ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Ardahan Uzunova köyünde ikamet eden Okan Ulutaş, sağanak gök gürültülü yağış sonrası dolunun başlaması ile zararın büyük olduğunu söyledi.

