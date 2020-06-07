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Gündem

Uyarı geldi: Trakya'daki 4 ilde kırmızı alarm verildi

Meteoroloji verilerine göre Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:50:00 -
Uyarı geldi: Trakya'daki 4 ilde kırmızı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göreTürkiye'nin kuzey ve iç kesimleri bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu.

Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgârın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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