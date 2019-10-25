Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın

Kullanıcıların ucuz bilet almalarını sağlayan bir arama motoru, ucuz uçak bileti almak için nelere dikkat etmek gerektiği ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Habere göre en ucuz uçak bileti ocak ayında alınabiliyor. En ucuz uçak bileti almak için en uygun güne de yer verilirken bunun için en uygun günün pazar olduğu aktarıldı.

Sabah 05:00’da bilet alın

Açıklamada, uçak bileti alırken saata dikkat etmenin de oldukça önemli olduğu kaydediliyor. 7/24 bilet alma şansınız bulunurken; bilet almak için en uygun saatin ise 05:00 olduğu duyuruldu.

Akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet almayın

Peki kesinlikle hangi saatte uçak bileti almamalısınız? Sorusuna verilen cevapta ise, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmaması gerektiği belirtiliyor.