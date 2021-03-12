Uyardılar: Misilleme yaparız

Nisan ayında ABD'ye gideceği açıklanan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın ziyareti ile Beyaz Saray’da Başkan Biden'la görüşen ilk yabancı lider olması beklenirken son günlerde Japonya ve ABD yakınlaşması dikkat çekmeye başladı. Çin ve Rusya'ya karşı Japonya'ya yaklaşan ABD'nin ülkeye füze sistemi yerleştireceği iddia edildi. Japon basınında ortaya atılan iddialara Rusya'dan cevap gecikmedi.

ABD'nin Japonya'ya kara füze sistemleri konuşlandırmasının istikrarı bozucu bir etki oluşturacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu adımın Rusya'nın misillemesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Japon basınında yer alan, Tokyo ve Washington'un Japonya topraklarına ABD füzelerinin konuşlandırılması konusunu yakın gelecekte görüşebileceği yönündeki haberler dikkatimizi çekti. Japon basınınındaki haberlerin bağlamından anlaşıldığına göre, daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda (INF) yasaklanan orta menzilli kara füzelerinden söz ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Fitili ateşler"

Asya Pasifik bölgesi de dahil dünyanın farklı bölgelerine ABD'ye ait orta ve kısa menzilli kara füzelerinin konuşlandırılmasının, bu füzelerin donanımı ne olursa olsun, uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından istikrar bozucu bir etki oluşturacağı uyarısında bulunan Zaharova, bunun sonuçları öngörülemeyen yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşleyeceğinin altını çizdi.

Gelişmelerin bu yönde seyretmesi halinde bunun ABD ve müttefiklerinin güvenliğini pekiştirmeyeceğini kaydeden Zaharova, "Ayrıca Rusya toprakları için ek füze tehditlerinin doğması halinde, mutlaka misillemede bulunacağız. INF'nin Washington tarafından bozulmasının ardından ilgili tüm tarafları mevcut duruma siyasi ve diplomatik çözüm bulmak için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.