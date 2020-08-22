UYAP Vatandaş Portalı

UYAP nedir? UYAP, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin kısaltılmışı olan Adalet Bakanlığı’na bağlı resmi bir e-yargı sistemidir.

UYAP, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bir vatandaşlık portalıdır. Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen UYAP vatandaşlık portalı Adalet Bakanlığı ile ilgili olan birçok işlem için vatandaşlara hizmet sunuyor bugün birçok devletin hikmeti elektronik ortamda sağlanmaktadır bunun en güzel örneklerinden biri de UYAP vatandaşlık Portalı dır Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) vatandaşlara online bir şekilde hizmet vermek vererek hayatlarını kolaylaştırmaktadır.

UYAP hizmetleri nelerdir?

UYAP sayesinde hem vatandaşlar hem de yargı mensupları arşivlenen belgelere elektronik ortamda ulaşma imkanı sağlarlar. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olan UYAP 81 il teşkilatlarındaki Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan kurumların adli veya idari tüm organların yazısan olarak bağlantı kurmasını sağlar. Adli işleri elektronik ortama taşıyarak yargıya bağlı işlemlerin hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlar.

İşte UYAP’tan alınabilecek hizmetlerin bazıları:

Sabıka kaydı, Nüfus kaydı, adres kaydı, ehliyet kaydı, Merkez Bankası döviz kurları, dava dosyaları içerikleri, Tapu ve Kadastro kayıtları UYAP üzerinden temin edilebilmektedir.

e- Devlet şifresi ile UYAP'a giriş

UYAP hizmetlerine e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa önce e-devlet şifresi edinmelisiniz.

UYAP vatandaşlık portalına ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın