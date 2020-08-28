Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan dış hizmetlere ortak erişim portalı avukat.uyap.gov.tr Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen avukatların yargı ve dava işlemlerini yürüttüğü sistemdir. UYAP avukat sistemi, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan dış hizmetlere ortak erişim portalıdır.

UYAP nedir, ne demektir?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne bilinen kısa adıyla UYAP denmektedir.

UYAP; günümüzün yaygın olan tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını inşa eden bir bilişim sistemidir.

UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimdedir. Yargı birimlerindeki türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütmek mümkündür.

UYAP, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Adalet Bakanlığının tüm birimleri ile bağlı ve ilgili birimlerinde kullanılabilecek bir bilişim sistemi kurmak amacıyla hazırlanmıştır. Diğer bilişim sistemleriyle bağlantılar (entegrasyonlar) kurarak yürütülmektedir.

UYAP Avukat sistemi nasıl işliyor?

UYAP Avukat sisteminde dava açma, dava takibi, vekalet verme işlemi, duruşma zamanı öğrenme, arabulucu dosya işlemleri, dava sorgulama gibi bir çok işlem yürütülmektedir.

UYAP Avukat sisteminde e-devlet şifresi veya e- imza ile giriş yapıp işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca UYAP Avukat sisteminde hukukla ilgili kanun değişikliği hakkında bilgilendirici videolar yayınlanmakta.