Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 2. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1'in Selçuklu Devleti'nin tarihini anlatan yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
TRT 1 ekranlarından bu akşam ilk bölümü ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi beğeni topladı.
İlk bölümde neler yaşandı?
İlk bölümde Hasan Sabbah'ın başında olduğu 'Batıniler' hareketi Selçuk Sultanı Melikşah'a suikast düzenlemeye kalkıştı.
Devletin içerisinde sızan Haşhaşiler, Selçuklu'yu diğer Türkmen obalarıyla birbirine düşürmek için hain planlar içerisine girişti.
Melikşah'ın akıl hocası Nizamülmülk ise derin devlet tecrübesi ile Selçuklu'ya kurulan tuzağın farkına vardı.
Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Görsel efektleri ve senaryosuyla ilh bölümün büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmanda Melik Şah'ın Nizamülmülk'ten oğlu 'Sencer'i istediği görülüyor. Sencer ise Batınilerin tuzağından savaşarak kurtulmaya çalışıyor. Yeni bölümde haçlılar da devreye giriyor.