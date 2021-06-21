Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba dizi daha! Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan ekibe katıldı

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş, TRT'de yakın zamanda tarihi dönem dizisi başlıyor. Dizide önemli isimlerin yer alacağı açıklandı.

Kale Film'in TRT için çekeceği "Mevlana" projesinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Timuçin Esen'in başrolünü oynayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Ali Aydın'ın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak İlker Aksum ile Yusuf Çim de katıldı.

Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Özlem Tokaslan ve Mert Turak da başlıca rolleri oynayacak. Konya'da çekilecek dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.