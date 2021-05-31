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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba daha! Behzat Ç'den transfer oldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba daha! Behzat Ç'den transfer oldu

Son olarak Behzat Ç dizisinde rol alan oyuncu Ahu Türkpençe, TRT1'de ekranlara gelecek olan Mevlana dizisine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:48:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba daha! Behzat Ç'den transfer oldu

Dönem dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra yeni bir projeye imza atacak olan TRT1 bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Proje seçimi konusunda oldukça titiz davranan Ahu Türkpençe cephesinde yeni bir gelişme var. Şimdiye kadar gelen çok sayıda teklifi geri çeviren Türkpençe, Kale Film ile el sıkıştı.

Ünlü oyuncu yapım şirketinin TRT için hazırladığı, dev prodüksiyonlu "Mevlana" dizisinde rol alacak.

Böylece yeni bir değişiklik yaşanmazsa Türkpençe'nin yolu 2013 yılında "Vicdan" dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği Timuçin Esen'le bir kez daha kesişecek.

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