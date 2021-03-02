Uyanış Büyük Selçuklu'dan iki rezil diziye ağır darbe!
Dün akşam 23.bölümü ile ekranlara Uyanış Büyük Selçuklu yine reytingin zirvesine oturdu. Sevilen dizi, Yasak Elma ve Çukur gibi rezil dizileri geride bıraktı.
TRT’nin ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu reytingleri alt üst etmeyi sürdürüyor.
Pazartesi akşamlarının birinci sırasında Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle TRT1 bulunuyor.
Çok iyi reytingler alan dizi, totalde 9’larda gezinse de AB ve ABC1 gruplarında 11’li oranları elde etmeye devam ediyor.
İşte 1 Mart Pazartesi günü reytinglerde ilk 10 program listesi: