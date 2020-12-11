Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz gelişme

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin şimdiye kadar yayınlanan 11 bölümü öyle büyük ilgi gördü ki, her yeni bölümü izleyiciler heyecanla bekliyor. Pazartesi akşamlarının en başarılı yapımı olarak da dikkat çeken dizi, elde ettiği birinciliklerle de bunu kanıtlıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 12. yeni bölümü 14 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Hem bölüm özetini hem de fragmanları haberimizde bulabilirsiniz… TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinde tüm detaylar:

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

"Elçin'i bir sürpriz bekliyor"

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.