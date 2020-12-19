  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da muazzam atmosfer! "Bismike..."
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da muazzam atmosfer! "Bismike..."

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü için 2. önizleme yayınlandı. Yeni bölümde sahnelenecek bir olay sosyal medyaya damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:09:00 -

TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 13. bölümünün 2. önizlemesi sosyal medyada ses getirdi. 

Birçok sever pazartesi gününü sabırsızlıkla beklediğini söylerken, bir kısım dizi fanları da çok muazzam şeyler olacak yorumları yaptı.

12. bölümde neler yaşandı?

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!
Teknoloji

TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Muharip Uçak (MMU) için 3 büyük yeni test merkezi ..
Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar
Dünya

Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile aralarındaki durumların oldukça hassas olduğunu belirterek, "İstihbarat kaynakla..
Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı. İst..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay