Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi

Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu yayınlandığı ilk bölümden beri zirvedeki yerini koruyor. TRT'nin fenomen dizisinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncu konuk oluyor. Okan Şenozan dev prodüksiyonlu dizide Çaka bey rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Okan Şenozan kimdir?

(d. 29 Mart 1968, Adana), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Ardından Devlet Tiyatrolarında görev almaya başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2014 yılında tek kişilik "Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kızı vardır.