Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık mı yaşanacak?

Pazartesi akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde şimdiye kadar 24 bölüm yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile göz dolduran dizinin, aksesuarlarından tutun da mekanlarına kadar büyük bir prodüksiyon ile çekildiği biliniyor. Dizinin yeni bölümü de 15 Mart Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde önemli bir sır ortaya çıkacak mı? Sabbah, büyük sırrı örenebilecek mi? İşte bu soruların yanıtı merak ediliyor. Ayrıca Sevda Erginci’nin oynadığı Turna karakterinin de durumu kritik, karakter ölecek mi yoksa devam mı edecek? Detaylar yeni bölümde olacak..

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, 15 Mart Pazartesi günü yirmi beşinci bölümüyle ekranlara geliyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar:

Tapar ile buluşmaya giden Başulu’yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna’nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna’nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

Melikşah’ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu’dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu’nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu; onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu’yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş’i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş’in gizlediği okçular Melikşah’ı vuracak mıdır?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas’ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş’in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya’yı Sencer’den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş’in suçunu ispatlayabilmek için Tomas’ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’a hâkim olmak isteyen Sabbah’ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk’ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk’ün Faysal’a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu’yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali’nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah’ın İslam Dünyası’ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.