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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?

TRT 1'in reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in Faysal'ı mağlup edip boğazına kılıç dayadığı görülüyor. Fragmanı seyredenler Faysal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:29:00 -

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Faysal öldürülecek mi?

Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanına Sencer’in "Can yoldaşlarımın canına kıydın, şimdi intikam vaktidir Faysal"sözleri damga vurdu.

Fragmanı izleyenler Faysal'ın akıbetini merak ederken, Faysal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte belli olacak.

 

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