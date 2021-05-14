Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Uyanış Büyük Selçuklu 17 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanına Sencer’in "Can yoldaşlarımın canına kıydın, şimdi intikam vaktidir Faysal"sözleri damga vurdu.

Fragmanı izleyenler Faysal'ın akıbetini merak ederken, Faysal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte belli olacak.

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