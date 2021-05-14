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Medya Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Her hafta Pazartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 31. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Melikşah, Turanşah'ı bağışlayacak mı? sorusu merak kazanmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanını bekleyen kişiler ise " Faysal ölüyor mu?" sorusunu sormakta. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:17:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Uyanış Büyük Selçuklu 17 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanına Sencer’in "Can yoldaşlarımın canına kıydın, şimdi intikam vaktidir Faysal"sözleri damga vurdu.

Fragmanı izleyenler Faysal'ın akıbetini merak ederken, Faysal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte belli olacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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