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Medya Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş açıklamalar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş açıklamalar

Uyanış Büyük Selçuklu'nun büyük değişimi sonrası sosyal medyada kötü niyetli yorumlar havada uçuştu. Dizi yapımcısı Emre Konuk tartışmalarla ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 09:43:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş açıklamalar

TRT’nin reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümü ile birlikte geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ara verdi.

Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı dizide yaşanan büyük değişim konuşulmaya devam ediyor. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun gibi isimlerin üst düzey performansıyla zirve yarışından kopmayan Uyanış Büyük Selçuklu’da ani karar alınarak Sultan Melikşah döneminden geriye gidilip Sultan Alparslan dönemi anlatılacak.

Yeni sezonda Sultan Alparslan rolünü Barış Arduç’un oynayacağı açıklanmıştı.

Dizinin büyük değişimi sonrası sosyal medyada bazı kötü niyetli yorumlara karşı açıklama yapıldı. Yapımcı Emre Konuk sosyal medyada açıklamayı paylaştı.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun yapımı Akli Film’den yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

Akli Film kurulduğu günden bugüne yönetim anlayışında istişare kültürünü yaşatmış, paydaşlarının tamamının fikrini alarak adil ve demokratik kararlar almıştır. Yaptığı işler ile alakalı konvansiyonel, dijital ve sosyal medyada çıkan bütün yazılı ve sözlü eleştirileri saygı çerçevesinde kabul etmiştir.

Bünyesinde birçok personel çalıştıran, milletimize hizmet etme gayesinde bulunan şirketimiz haklarını koruma durumunda hukuki süreçleri başlatmaktan çekinmemektedir.

Bir değer üretim yeri olarak gördüğümüz şirketimiz ile alakalı yalan, iftira, büntan, karalama kampanyası, itibarsızlaştırma gibi mesnetsiz ve asılsız açıklama yapanları adalet önüne çıkartmak istiyoruz. Özellikle sosyal medyada delili ve şahidi olmayan kurmaca hadiseler yazarak infial oluşturmaya çalışan kötü niyetli kişilerin paylaşımları adli mercilere teslim edilmiştir.

Şirketimiz ve çalışanlarını korumak bizim asli vazifemizdir. Kimsenin izleyicilerimizi üzmesine müsaade etmeyeceğiz.

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Yorumlar

Gürkan

Emre Konuk kardeşim çok güzel işler yapıyor.Ailece seyredilenilen,tarihimize ışık tutan projelerini ilgi ile izliyoruz kıskanılması karalayıcı haberler yapılması çok normal çünkü izlenme rekorları kırıyor,yolu açık olsun.
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Saddi

Beceremediler. Karna karışık ettiler. Ilk önce Ertuğrul ardı dan osman geldi. Bir-çok ertuğrul fonemi tarihi kişi, osman dizisinde buhar oldu. Ardından geriye gidip melikşah dönemli Büyük selçuklu ardından daha da geri gidip nizameddin çekildi. Millet tarihi süreci izleyemez hake geldi. Artık bir seyi dugru yapın.
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