Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk sosyal medyayı salladı! Barış Arduç fırtınası

TRT’de yayınlanan ve milyonların ilgisini çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Sezon finali yaklaşırken dizide birçok değişikliğin olacağına yönelik haberler gündeme geldi. Son bölümlerde Berkyaruk karakterini dizi hayranları heyecanla beklerken, Terken Hatun’un oğlu Mahmut sürprizi yaşanmıştı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yapımcısı Emre Konuk Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Konuk, ‘Sezon finali yaklaşırken ufukta güzellikler bizi bekliyor. Aylardır ilmek ilmek ördüğümüz, nakış nakış işlediğimiz destansı bir konseptle sürprizlerle dolu bir dünyaya yelken açmaya hazırız. Yakında heyecanımıza sizi de ortak edeceğiz. Hazır olun! #UyanışBüyükSelçuklu @AkliFilm’ dedi.

Açıklamadan bir gün sonra diziyle ilgili yeni bir gelişme basına düştü. Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı uzun süredir konuşulan Barış Arduç ile ilgili kesin karar çıktı. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ve haftalardır beklediğim haber sonunda netleşti. Barış Arduç'lu Sultan Alparslan dönemi başlıyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna imza atan Akli Film yine ses getirecek bir başlangıç yapacak. 4 sezon olarak çekilecek dizide baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı ortaya çıktı. Türk televizyonlarında ilk kez denenen geriye dönük anlatımla önümüzdeki 3 sezon Sultan Alparslan'ı izleyeceğiz. Sultan Alparslan rolüne ise Barış Arduç hayat verecek" ifadelerini kullandı. Gelen açıklamalara göre dizinin 2. Sezonu yine bomba gibi ekranlara geleceği düşünülüyor.