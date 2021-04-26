Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den Mevlana bombası
Dönem dizileri ile büyük beğeni toplayan TRT, yeni bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT1 bu kez Mevlana'nın hayatını konu edinecek.
Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mavera gibi yapımları ekranlara getiren TRT1'de yeni bir dizi geliyor.
Mevlana'nın hayatını konu edinecek olan dizi şimdiden heyecan oluşturdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Kale Film'in patronu Kerim Ayyıldız'ın TRT için çekeceği "Mevlana" dizisinin başrolü için Timuçin Esen'le görüşülüyor.
TRT birbirinden iddialı dizileri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.
Kanalın hazırlıkları süren dev prodüksiyonlu dizilerinden biri de "Mevlana"...
Kale Film'in patronu Kerim Ayyıldız dizi için uzun süredir titiz bir çalışma yürütüyor.
Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi Konya'da çekilececek.
30 bölümden oluşacak 60 dakikalık projeyi Ali Aydın yazıyor.