TRT 1 kanalının en çok dizilenen ve geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde dahil olan Turanşah karakteri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Turanşah kimin oğludur? Turanşah'ın babası amcası kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah kimin oğludur?

Turanşah (11th century - 1096), Kirman Selçuklu meliki, Kavurd Bey'in oğludur.

Turanşah, tam adı Melikü'l-Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah (ö. 27 Haziran 1180, İskenderiye), Eyyubi meliki. Eyyubiler Yemen Emiri (1174-1180), Eyyubiler Baalbek Emiri (1197), Eyyubiler Şam Emiri ve Eyyubiler İskenderiye Emiri (1179-1180). Yemen Eyyubiler hanedanının (1174-1229) kurucusudur.

Salaheddin Eyyubi'nin ağabeyiydi. Onun tarafından Yemen'i almakla görevlendirildi. 1174'te Zebid ve Aden'i, ertesi yıl da San'a'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Yemen Emirliği yanında Suriye valiliğine atandı; üç yıl Şam'da kaldı ve daha sonra getirildiği İskenderiye valiliği sırasında öldü. Turanşah'ın Yemen'de kurduğu Eyyubi hanedanı, Resulilerin bölgeye egemen olduğu 1229'a değin varlığını sürdürdü.

Kardeşi Sultanşah'ın ölümünden sonra tahta çıktı. Görev süresi boyunca, Selçuklu ilişkileri yeniden kötüleşti, Terken Hatun kendileri ile savaş durumuna geçti. 1097'de Fars Vilayeti Terken Hatun ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa da savaşta aldığı yaralar nedeniyle kısa bir süre sonra öldü.Kirman'daki Melik Turanşah Camii, onun emriyle inşa edildi.