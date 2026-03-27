İsrail genelkurmay başkanı: Ordumuz çöküşün eşiğinde!

Katil İsrail genelkurmay başkanı, asker eksikliği, birden fazla cephe ve görevlerin çokluğu nedeniyle "ordunun" çöküşü konusunda itirafta bulundu.

Siyonist israil genelkurmay başkanı Eyal Zamir, Perşembe günü "kabine" toplantısında, insan gücü krizine bir çözüm bulunmaması halinde "ordunun" çökeceği uyarısında bulundu. Bu bilgi, işgal rejimimin "Kan" kanalının siyasi işler muhabirine dayandırıldı.

Kanal kaynakları, dünkü "kabine" toplantısının aynı zamanda "Yehuda ve Samarya'da ve Ürdün Vadisi'nde yeni yerleşim yerlerinin onaylanmasını" da kapsadığını ortaya koydu.

Görevlerin artması ve asker sayısının azalması

"Kan" kaynakları ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlerin genişlemesi, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısı üzerindeki işgalin devam etmesi ve buna bölgelerdeki yeni yerleşim yerlerinin eklenmesi nedeniyle "ordunun" görev hacminin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Buna karşılık, muvazzaf askerlerin hizmet sürelerinin uzatılmasının iptal edilmesi ve mevcut yasal durumun, önümüzdeki Ocak ayından itibaren hizmet süresinin 30 aya indirilmesini öngörmesi nedeniyle asker sayısının artmadığın; aksine azaldığına dikkat çekildi.

Birkaç gün önce işgal medyası, "hükümetin önümüzdeki Mayıs ayına kadar 400 bin yedek askerin göreve çağrılmasını onaylayacağını" duyurmuştu.

"Ordu" içinde yükselen uyarılar

Kaynaklara göre genelkurmay başkanı, daha fazla insan gücü ve askere acil ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu: "Eğer bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek. Birçok kırmızı bayrak kaldırıyorum."

Bu bağlamda işgal medyası, eski siyonist hükümet başkanı Naftali Bennett'in şu sözlerini aktardı: "Genelkurmay Başkanı şimdi benim iki buçuk yıldır savunduğum şeyi talep ediyor: 'Ordu'nun 'israili savunmak için 20 bin askere ihtiyacı var."

Öte yandan işgal rejimi bakanı Ze'ev Elkin, işgalci rejimin "Kanal 14"üne göre, çok cepheli bir savaş ortamında işgal "ordusunda" bir insan gücü sorunu olduğunu kabul etti.

Bu itiraflar, işgal "ordusunun" Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları, İran'a yönelik saldırganlığı (İran'ın da buna karşılık olarak "Sadık Vaad 4" operasyonu dalgaları kapsamında askeri noktaları, hayati tesisleri ve siyonist askerlerin konuşlandığı ve gizlendiği yerleri hedef alarak topraklarını savunmaya devam etmesi) dahil olmak üzere birden fazla cephede yer alması sonucu yaşadığı sürekli tükenme hali zemininde geldi.

İşgal "ordusu" ayrıca işgal altındaki Filistin'in kuzey cephesinde de tükenme yaşıyor. Lübnan'da Hizbullah, sınırlı kara harekatı kapsamında işgalin başlattığı güneydeki köylere yönelik ihlalleri ve bunlar üzerinde kontrolü tesis etme girişimlerine karşı koymakta, Lübnan'a yönelik saldırganlığına karşılık olarak işgale askeri teçhizat ve araçlarda insan ve malzeme kaybı yaşatıyor.