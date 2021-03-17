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Medya Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

Dizi setinde koronavirüse rastlanması nedeniyle 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi 5 gün süre ile çekimlere ara verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 05:01:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT 1 ekranlarından pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. bölümünün gelecek hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

5 gün süreyle ara verildi

TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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