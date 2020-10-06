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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu ekranlara kilitledi! ‘Kime kurt kime kuzu olacağınızı iyi seçin’
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu ekranlara kilitledi! ‘Kime kurt kime kuzu olacağınızı iyi seçin’

TRT’de yayınlanan, vatandaşları ekrana kilitleyen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3.fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:01:00 -

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 1.bölümüyle yayınlandıktan sonra reytingleri alt üst etmişti.

2.bölümüyle dün ekrana gelen dizi yine zirvede yer aldı. ABD’nin Hollywood’undan ve Kazakistan’dan getirilen özel ekiple Türkiye’nin en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizi büyük ilgi görüyor.

Vatandaşlar Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana kilitlenirken, sosyal medyadan yine olumlu yorumlar geldi.

5 Ekim tarihli Uyanış: Büyük Selçuklu 2.bölümünü izleyemeyen vatandaşlar için yayıncı kuruluş dizi bitiminin hemen ardından özetini yayınladı.

Ayrıca büyük ses getiren dizinin 3.fragmanı da merak edildi.

Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 3. fragmanı yayınlandı.

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Yorumlar

mahoaga

Diziye küçük bir eleştirim var: Dizideki müslüman karakterler karşılaşınca hiç SELAMLAŞMA olmuyor nedense!. Her müslümanın(o zaman da) günde 5 vakit kıldığı namaz, abdest ve selamlaşma görüntülerine de ustaca, pasif tebliğ olarak yer verilmelidir. Senaristlere duyurulur. Hollywood ve kazakistan'dan getirilen kişilerin bu değerlerden habersiz olması, hatta belki de kasıtlı olarak içeriğe eklenmemesi normaldir. Ama biz Elhamdülillah müslümanız, Selçuklular zamanında da müslüman idik.
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