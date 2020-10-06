Uyanış: Büyük Selçuklu ekranlara kilitledi! ‘Kime kurt kime kuzu olacağınızı iyi seçin’
TRT’de yayınlanan, vatandaşları ekrana kilitleyen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3.fragmanı yayınlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 1.bölümüyle yayınlandıktan sonra reytingleri alt üst etmişti.
2.bölümüyle dün ekrana gelen dizi yine zirvede yer aldı. ABD’nin Hollywood’undan ve Kazakistan’dan getirilen özel ekiple Türkiye’nin en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizi büyük ilgi görüyor.
Vatandaşlar Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana kilitlenirken, sosyal medyadan yine olumlu yorumlar geldi.
5 Ekim tarihli Uyanış: Büyük Selçuklu 2.bölümünü izleyemeyen vatandaşlar için yayıncı kuruluş dizi bitiminin hemen ardından özetini yayınladı.
Ayrıca büyük ses getiren dizinin 3.fragmanı da merak edildi.
Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 3. fragmanı yayınlandı.