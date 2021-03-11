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Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürpriz! Herkes diziden ayrıldı sandı ama...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürpriz! Herkes diziden ayrıldı sandı ama...

TRT 1'in destansı tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ters köşe yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu'da Kaan Taşaner, farklı imajı ve etkileyici oyunculuğuyla diziye geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:00:00 - 2021-03-11 09:17:54
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürpriz! Herkes diziden ayrıldı sandı ama...

TRT 1'in iddaalı yapımı "Uyanış: Büyük Selçuklu", pazartesi akşamına imzasını atmış, dizi, gecenin en çok izlenen yapımı olmuştu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele 24. bölümünü geride bıraktı. Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizide Kaan Taşaner’in canlandırdığı Romalı komutan Markus’un ölümü, ünlü oyuncunun hayranlarını üzmüştü. Taşaner, diziye ‘Mathias’ rolüyle geri döndü. Kaan Taşaner, dizide Selçuklu’ya karşı savaşan Romalı komutan Markus’u canlandırıyordu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde Markus’un ölmesi, Taşaner’in hayranlarını üzmüştü. Ancak ünlü oyuncunun diziden ayrılmadığı yeni bölümde ortaya çıktı.

Yeni imajıyla gündem oldu

Kaan Taşaner hikayeye bu kez farklı bir karakterle; “Mathias” rolüyle dahil oldu. Sergilediği oyunculukla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Taşaner, imajı ve performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Diziyi izleyenler ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Kaan Taşaner hakkında binlerce yorum yapıldı. Takipçileri ünlü aktöre “Oyunculuk dersi verdin”, “Muhteşem oyunculuk” şeklinde mesajlar yolladı.

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Yorumlar

Ali

Buda ayrı bir saçmalık aynı adamları öldürüp diziye geri sokuyorlar figüranlarda sigortalı her halde yüzlerini kapatıyorlarki her çatışmada aynı adamları öldürüp geri canlandırıp tekrar öldürüyorlar birde koskoca cihan sultanı dışarda 3 tane askerle geziyor.birde melik şahın kardeşinin oglunu çok aramışlarmı sormaklazım
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