Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusu Gürkan Uygun kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayıma başladı. Dizisinin son hazırlıklarının tamamlanması ile TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu ilk bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU İLK BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT1’in daha önce de büyük ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi gibi merak uyandıran tarihi yapıtları bu sezon da izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek.

Peki, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren tarafından 28 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacağı belirtilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusunda kimler var?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusu kadrosu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosundaki başarılı oyuncu isimleri ile dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimler yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekildiği yer de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi oyuncu hangi rolde oynatacak?

Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,

İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

Tuna rolünde: Sevda Erginci,

Andreas rolünde: Osman Sonant,

Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan usta isim Gürkan Uygun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Nizârî-İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşî fedai grubunun kurucusu olan Hasan Sabbah rolünde yer alacak.

Hasan Sabbah kimdir?

Alamut Kalesi'ni ele geçirerek kurduğu düzende Haşhaşiler'i eğiterek tarihin ilk suikastçilerini yetiştiren Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti'nin yıkılışında rol oynayan önemli isimlerden biridir. Hasan Sabbah halk arasında "Suikast"in atası olarak ifade edilerek, tarihin ilk teröristlerini yetiştiren kişi olarak da bilinmektedir.

Gürkan Uygun kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Halil Halid karakterini canlandıran Gürkan Uygun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah rolü ile ekranlara dönecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusu Gürkan Uygun kimdir?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca'da doğmuştur. Tiyatro ile Lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başladı. Aile Kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu'ludur. Gürkan Uygun lise yıllarında tiyatro yapmaya başlamış bu sebeple 1993 yılında İstanbul’a yerleşmiştir. Dormen Tiyatro’sunda eğitim alan Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakteriyle meşhur olmuştur. En son Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.