Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi konusu, oyuncuları, fragmanı

TRT1 ekranlarında yepyeni bir tarihi dizi yayınlanmaya hazırlanıyor. TRT1 yeni sezonda yeni bir yapıma daha imza atarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini izleyici kitlesiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Gazi rolünü üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristliğinde bulunan Serdar Özonalan kaleme alıyor.

Tarihsel döneme ışık tutacak dizinde ele alınan konularla seyircisinin bilgi düzeyine katkı sağlamayı hedefliyor. Selçuklu Dönemini konu edinecek olan dizinin adı Uyanış: Büyük Selçuklu. Selçuklu döneminde yaşananları gözler önüne serecek Uyanış:Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Daha önce Nizamı Alem ismiyle tanıtılan dizide isim değişikliği yapılarak diziye Uyanış: Büyük Selçuklu ismi verildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon final yaparak ekran hayatına veda eden Diriliş Ertuğrul dizisi toplamda altı sezon boyunca izleyicisinin yoğun beğenisini kazanmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapması ile izleyiciden dizinin bitmesinin istenmediğine dair yorumlar gelmişti.

TRT1 yeni sezonda ekranlara taşıyacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile izleyiciye yeniden aksiyon, heyecan ve tarihi bilgilerle donanacağı bir sezon yaşatacak.

TRT ekranlarında büyük ilgi gören, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de gibi tarihi dizilere bir güçlü yapım daha eklenecek.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle şimdiden beğeni topladı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını ve savaşlarını ekranlara gelecek. Bol savaş sahneli olan dizide Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın yaşamı anlatılacak. Sultan Melikşah'ın yaşamının konu olarak işleneceği dizi Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki gelişmeleri konu edinecek.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Uyanış : Büyük Selçuklu dizisinde ünlü isimler yer alıyor. Selçuklu Dönemi’ndeki önemli karakterlerin gösterileceği tarihi dizide Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi tanınan oyuncular yer alacak. Peki, hangi ünlü oyuncu dizide hangi karakteri oynacak? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri….

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı

Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı izlemek için tıklayın

Sosyal medyada Uyanış: Büyük Selçuklu yorumları

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk fragmanı 23 Ağustos'ta yayınlanarak yoğun beğeni kazandı. İşte sosyal medyada Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında yapılan ilk yorumlar…

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak?

Hasan Sabbah ve Sultan Melikşah gibi karakterlerin maceralarının büyük ilgi göreceği dizinin ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk fragmanı 23 Ağustos'ta yayınlanarak büyük beğeni topladı. Fragmanın ardından izleyicilerin merak ettiği sorulardan biri de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman izleyici ile buluşacağı… Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında 28 Eylül'de yayın hayatına başlayacak.