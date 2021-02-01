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Medya ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizi setini ziyaret eden Şentop 12’den vurdu! Bu tür tarihi diziler ‘Uyanış’a vesile olur!
Medya

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizi setini ziyaret eden Şentop 12’den vurdu! Bu tür tarihi diziler ‘Uyanış’a vesile olur!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT’de rekorlar kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 08:54:00 -
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizi setini ziyaret eden Şentop 12’den vurdu! Bu tür tarihi diziler ‘Uyanış’a vesile olur!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT’de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti. Şentop, oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile Çekmeköy’deki dizi setini gezerek, dizideki Saray, İsfahan, Kuvel Kalesi ve obayı ziyaret etti. Atlı birliklerden oluşan oyuncular tarafından karşılanan Şentop’a yapımcı Emre Konuk, TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ ve TRT Plato Müdürü Yahya Tayyip Aydeniz eşlik etti. Konuk, Şentop’a set hakkında bilgi verdi. Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından izleyen Şentop, yönetmen koltuğuna oturdu. Dizi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, sette bulunan alanda 3 ok atarak hedef tahtasını vurdu. Şentop, dünyada birçok ülkenin tarih anlatan Türk dizilerini ilgiyle takip ettiklerini söyledi. Dizi setinin çok güzel tasarlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: “Çok önemli bir dönemi ele alıyor. Büyük Selçuklu’nun sınırlarının en büyük noktaya ulaştığı Melikşah dönemi.

Dizi büyük bir ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim. Bu tür tarihi olayları anlatan diziler çok önemli. Bütün dünyada ilgi alaka görüyor. Türkiye’de bunun eksikliği vardı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda izlediğimiz biraz masalsı tarihi filmler vardı, Allah sağlık versin Cüneyt Arkın’ın başrolde oynadığı.” Şentop’a, üzerinde 24 Oğuz boyundan Kınık boyunun simgesinin bulunduğu el yapımı “Savaşçı Zırhı” hediye edildi.

TBMM’den Arnavutluk’a çıkarma

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat’ta Arnavutluk’a ziyarette bulunacak. Şentop, resmi ziyarette bulunacağı başkent Tiran’da, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek. Şentop, İşkodra Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi ile Yunus Emre Enstitüsü’ne de ziyaret gerçekleştirecek.

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