Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor?
Türk televizyonlarının tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 22 Mart tarihli yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Yayın gününde yayınlanmayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri "Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 22 Mart Pazartesi günü Uyanış Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor?
TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Bu akşam dizinin yeni bölümü için bekleyen takipçileri Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin TRT 1 yayın akışında da yer almaması nedeniyle araştırmalarını sıklaştırdı
Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok?
TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu, 22 Mart yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekrana gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu’nun neden yayınlanmadığı ile ilgili ise açıklama yapıldı.
Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.
Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.
İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.