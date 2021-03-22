Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Bu akşam dizinin yeni bölümü için bekleyen takipçileri Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin TRT 1 yayın akışında da yer almaması nedeniyle araştırmalarını sıklaştırdı

Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok?

TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu, 22 Mart yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekrana gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu’nun neden yayınlanmadığı ile ilgili ise açıklama yapıldı.

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.