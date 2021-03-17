Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden verilmiyor? Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgın kimi zaman dizi setlerinde de panik yaşatıyor. TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde de koronavirüs vakası tespit edildi. Hal böyle olunca dizi pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok?

TRT konu hakkında bil açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, “Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.