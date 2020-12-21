Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler gerçek tarihte var mı? | Batıniler kimlerdir?

Batınılik, Kuran ayetlerinin görünen anlamlarının yanı sıra daha derin anlamı olduğunu savunan; ayetleri yorumlayan anlayış olarak bilinir. Batıni kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Batıni kelimesinin anlamı ise gizli olan şey, bir şeyin gerçeği, iç yüzü olarak bilinir. Peki, gerçek tarihte Batıniler kimdir? İşte detaylar…

Batıniler kimdir?

Batınilik ilk profesyonel suikastçiler olarak bilinmektedir. Tarihte Haşhaşi toplumu Hasan Sabbah’ın önderlik ettiği bilinir. Günümüzde de hala etkileri süren bu anlayışın gizemi çözülmüş değildir. 1090 yılında Alamut Kalesini alan Hasan Sabbah bu kaleyi kendisi için dizayn ettirmiş ve geçilemez hale sokmuştır. Hasan Sabbah’ın tek amacı Selçuklu İmparatorluğunu bitirmektir. Dolayısıyla Sunni olan herkese savaş açmıştır.

Baskın ve korkunç biri olan Hasan Sabbah, propaganda konusunda da oldukça iyi olarak bilinmektedir. Düşmanının içine sızmayı çok iyi bilen Sabbah, sayıca az olmalarının da etkisiyle farklı planlar yaparak düşmanlarıyla savaş halinde olmuştur. Bu nedenle Hasan Sabbah ve yanındakiler gerçekleştirdikleri suikastlarıyla ünlü kişilerdir.

Hasan Sabbah Alamut Kalesini ele geçirdikten sonra o kaleden hiç çıkmadığı bilinmektedir. 74 yaşında ölen Sabbah, arkasında Batınilik anlayışını bıraktı. Batınilik anlayışı, Sabbah’ın ölümünün ardından daha da güçlenmiş ve birçok devlete savaş açmıştır. Tarihteki birçok savaşta Batınilerin izi bulunmaktadır.