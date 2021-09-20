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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım

TRT’de heyecanla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk’tan dikkat çeken paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 17:16:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım

TRT’de geçen sezona damgasını vuran başrolünde Buğra Gülsoy’un olduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun başlamasına çok az kaldı.

Yapımcısı Emre Konuk’un olduğu ve Sultan Alparslan’ın hayatını konu edinecek dizinin başrolleri Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in performansı merakla bekleniyor.

Tanıtımı yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinin sürdüğü bildirildi.

Dizide en son ani kararla yönetmen değişikliği yapılmış ve yönetmen Sedat İnci tekrar dahil olmuştu. Yapımcı Emre Konuk’tan Twitter’da yine dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım:

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