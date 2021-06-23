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Medya Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinde kimler oynuyor?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinde kimler oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ismi mi değişti? Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezona büyük bir sürprizle başlamayı planlıyor. Nizamülmülk karakterini canlandıran Mehmet Özgür hariç tüm oyuncu kadrosu değişiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan’da kimler oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:06:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinde kimler oynuyor?

TRT 1 ekranlara getirdiği tarihi dizilerle geniş hayran kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz sezon başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin ikinci sezonu Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan olarak devem edecek. Dizide, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatı anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinde kimler rol alacak?

Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinde kimler oynuyor?

Nizamülmülk karakterini canlandıran Mehmet Özgür hariç tüm oyuncu kadrosu değişiyor. Dizinin merakla beklenen fragmanı yayımlandı. Fragmanda Nizamülmük karakterini oynayan Mehmet Özgür'ün yüzü görüldü. Alpraslan rolünü ise Barış Arduç oynayacak. Fragmanda Barış Arduç'un yüzünün gizlendiği ise dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca dizide Melis Sezen'de rol alacak.

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