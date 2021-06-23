Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisine büyük transfer!

TRT1’de reytinglerde zirveyi kimseye bırakmaya Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34. Bölüm ile sezon finali yapmıştı.

Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu ve Hatice Şendil gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.

Ancak dizinin yeni sezonunda izleyicileri bambaşka bir dizi karşılayacak. Nizamülmülk karakterini canlandıran Mehmet Özgür hariç tüm oyuncu kadrosu değişiyor.

Ayrıca dizinin yeni sezonunda Melikşah öncesi Sultan Alparslan dönemi anlatılacak. Sultan Alparslan karakterini ise başarılı oyuncu Barış Arduç oynayacak.

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı.

Buna göre Ramo dizisinin yönetmeni M. Çağatay Tosun, Alp Arslan dizisinin de yönetmen koltuğuna oturdu. Akli Film imzalı Alp Arslan dizisinin yeni yönetmeni olan Tosun’un diziyi daha da ileriye taşıyacağı düşünülüyor.