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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm 1. Ön İzleme yayınlandı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm 1. Ön İzleme yayınlandı

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 24. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 08:01:00 - 2021-03-02 08:27:13

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 23. bölümü, izleyenleri yine ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde,  Sencer, sonunda Turna ile evlendi. Muradına eren çiftin nikahı, Sencer'in obasında kıyıldı. Amcası Tekiş ise ortalığı karıştırmak için otağı bastı, ve yeğenlerini tehdit etti. Diğer yandan Tacülmülk ve askerleri Hasan Sabbah'ın örgütü tarafından saldırıya uğrarken, Sağlığına kavuşan Melik Tapar ise, annesiyle yüzleşti ve Başulu Hatuna oğlu olduğunu bildiğini söyledi.

Dizinin Son bölümünün ardından 24. yeni bölüm önizlemesi de yayınlandı. Bildiğiniz üzere Muhammed Tapar, annesi ve kardeşi Sencer ile ilgili sırrı öğrenmişti. Ön izlemede Muhammed Tapar, Nizamülmülk ve Zübeyde Hatun’a hesap sorarken görülüyor. Tapar, sırrı bildikleri halde neden kendisine söylemediklerini soruyor. Nizamülmülk “Sadece sana mahsus değildir. Vakti gelmeden hiç kimseye açmayacaktık.” Derken, Muhammed Tapar ise “İmdi sırrı babama açmamam için bana bir neden söyleyin” diyor. Nizamülmülk ise Melikşahın bu sırrı öğrenmesi durumunda bütün dikkatini bu meseleye vereceğini ve devlet yönetiminin acziyete düşeceğini söylüyor. Tapar ise Nizamülmülke tepki gösteriyor. Araya giren Zübeyde hatun “Şayet sırrı açmaya gönlün el verirse, biz buradayız. Canımızdan da korkumuz yoktur.” Diyor. Sır her ne kadar içini yaksada anne hasretini dindiren Tapar, devletin geleceğini düşünerek bu sırrı bir süre daha babasından saklı tutacak gibi görünüyor.  

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