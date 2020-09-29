Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm izle

TRT 1'in Diriliş Ertuğrul’dan sonra reyting rekorlarını kırmaya aday dizilerinden "Uyanış: Büyük Selçuklu" 28 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizi ilk bölümüyle izleyicisinden muhteşem beğeni topladı. Barzam Kalesi’ni feth etmek için ordusuyla sefere çıkan Sultan Alparslan, burada şehit edilmesinden sonra yerine geçmesi için Nizamülmük’e vasiyette bulundu. Sultan Alparslan, yerine geçecek ismin Sultan Melikşah olduğunu duyurmasından sonra Nizamülmülk, devletin başsız kalmaması için Melikşah’ın derhal devletin başına geçmesini istedi. Bu sırada, Kırım soyundan gelen ve gizlice evlendiği eşinden bir de evladı dünyaya geldi. Melikşah, evladının doğmasına sevinmeden eşini doğum sırasında kaybettiği acı haberini aldı. Nizamülmülk, bu çocuğun saray tarafından öğrenilmesi durumunda hem devletin zora gireceği hem de Melikşah’ın idamına kadar olayların ceryan edeceğini söyleyerek, Melikşah’ın evladının kimselerin bilmemesi gerektiğini bunda böyle çocuğun isminin Ahmet olacağını ve Ahmet’in kendisinin himayesinde olacağını Sultan Melikşah’a söyledi. Melikşah, ilk başta karşı çıksa da Nizamülmülk, Melikşah’a ya evladını ya da devleti tercih etmesi gerektiğini söyledi ve ekledi. Evladını tercih edersen ortada ne devlet kalır ne de evlat diyerek Sultan Melikşah’ı evladından vazgeçmeye ikna etti.

Nizamülmülk, Sultan Melikşah’ın oğlu Ahmed Sencer’i, Fatimilerin içine yerleştirdi. Böylelikle devlete düşman fedailerin planlarından haberdar olunmakta idi. Ahmed Sencer, Melikşah’ın babası olduğunu küçük yaşta Nizamülmülk tarafından açıklandı ve ona göre yetişmesi gerektiğini söyledi. Fatimiler içerisinde bulunan Ahmed Sencer, bir gün babası Sultan Melikşah’a suikast yapılacağını duydu ve hemen harekete geçti. Babası Sultan Melikşah’ı son anda suikastten kurtulmasına vesile oldu. Bu olay sonrası Sultan Melikşah, Sencer’i yanına aldı ve önemli görevler verdi. Sultan Melikşah, Sencer’in kendi oğlu olduğundan habersiz bir şekilde iken, Nizamülmülk de Sencer’in babası Sultan Melikşah’a yakın olmasından duyduğu endişeyi dile getirip sırlarının ifşa olacağından ve hem devletin hem de Sultan Melikşah’ın hayatının tehlikeye gireceğinden Sencer’i Melikşah’dan uzaklaştırmanın planlarını yapmakta.

Sultan Melikşah, bir yanda Bizans ve Fatımi Devleti, diğer yanda Hasan Sabbah'ın liderlik ettiği Batınilerin kirli tuzaklarıyla uğraşmak zorunda. Sultan Melikşah’a suikast girişiminde bulunanların I. Kılıç Arslan’ın obasının olduğu iddiaları sonrası, Sultan Melikşah, I. Kılıç Arslan’ın kardeşinin obadan alınıp, saraya getirilerek ifadesinin alınmasını buyurur.

Bu görevi oğlu Tapar ile birlikte Sencer’e verir. Batinilerin lideri Hasan Sabbah, saraydaki vazifesi nedeniyle I. Kılıç Arslan’ın kız kardeşi Elçin Hatun’un saraya getirileceğini öğrenir. Tapar ve Sencer, Selçuklu obasından Elçin Hatun’u alır ve saraya gitmek için yola koyulurlar. Ancak yolda pusuya düşerler.

Uyanış Büyük Selçuku ikinci bölümde neler olacak?

Uyanış Büyük Selçuku dizisinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu ikinci bölüm fragmanı