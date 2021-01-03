Uyanış Büyük Selçuklu 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah'ı tuzağa düşüren Romalı komutan Markus, sultana doğru mızrak fırlatacakken arkasından yediği bir okla neye uğradığını şaşırıyor.
TRT1’de yayınlanan reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Heyecan dolu fragmanda ndreas’ın kellesiyle Kuvel kalesine gelen Melikşah kale komutanına “Zira o eğilen başın kalkar ise indirmesini bilirim!” diyor.
Romalı komutan Markus ise Melikşah ve askerlerini tuzağa düşürürüyor. Melikşah'ı öldürmek için hamle yapan Markus arkasından yediği okla şaşkna dönüyor.
Selçuklu Sarayı'nda ise işler iyice karışıyor.