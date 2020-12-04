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Medya Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm ön izleme yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm ön izleme yayınlandı

Akli Film imzalı Uyanış: Büyük Selçuklu, nefes kesen yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Uyanış: Büyük Selçuklu 11. bölüm ön izleme izle...

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:09:00 -

Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı.

Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır? Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir?

Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir?

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