Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset arenasındaki ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi..

Tarih 8 Haziran 2018.

İktidara emin adımlarla ilerlediklerini açıklayan, Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaş ile sokakta sohbet ediyor..

Vatandaş talep ediyor:

“Kırsal kesimdeki halk, analarımız, dedelerimiz şundan korkuyorlar: CHP gelirse, bizim başımız açtırır. Bunun sözünü verin. Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Ama sizden de bunun sözünü bekliyorlar.”

Vatandaşın daha cümlesi bitmeden, Kemal Kılıçdaroğlu araya giriyor:

“Sözün ötesinde namus sözü veriyorum. namus sözü..”

2018 cumhurbaşkanlığı seçimini, CHP adayı kazanamıyor..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtü konusundaki “namus sözü”nü test edemiyoruz..

Altı ay sonrası..

Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekili seçimini kaybeden CHP, 2019 mahalli seçimlerine hazırlanıyor..

CHP, mahalli seçimlerde iddialı..

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