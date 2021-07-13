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Medya 'Uyanık' Şahan Gökbakar 'özel mülktür' tabelasını söktürdü!
Medya

'Uyanık' Şahan Gökbakar 'özel mülktür' tabelasını söktürdü!

Marmaris'te 10 milyon liraya satın aldığı villasına 'özel mülktür' tabelası asan ve tepkileri üzerine çeken Şahan Gökbakar, hakkında başlatılan incelemenin ardından tabelayı söktürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 17:13:00 -
'Uyanık' Şahan Gökbakar 'özel mülktür' tabelasını söktürdü!

Magazin camiasının ‘bel altı’ filmleriyle gençlere kötü örnek olan figüranı Şahan Gökbakar, Marmaris'teki koyda satın aldığı villa ile ilgili başlatılan incelemenin tamamlanmasıyla, 'Özel mülktür' tabelasını söktürdü.

10 milyon liraya villa satın aldı

Küfür dolu seviyesiz filmlerin şaklabanı Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda, 10 milyon liraya dubleks villa satın almıştı.

"Özel mülktür girilmez" tabelası astı

Koya gelen tur teknelerinden rahatsız olan Gökbakar,  villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

İnceleme başlatıldı

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar da koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşımın ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı.

Belediyeye tutanak gönderildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi.

Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak karar vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tabelayı kaldırdı

Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı "Özel mülktür girilmez" tabelasını söktü.

 

 

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