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Yaşam Uyanık Karga, çantadan 100 euro çaldı
Yaşam

Uyanık Karga, çantadan 100 euro çaldı

Antalya’da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karga euro aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 20:54:00 -

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euroyu gagasıyla aldı. Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı. Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.

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