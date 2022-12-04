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Siyaset Uyan Temel Karamollaoğlu uyan! İP'li Akşener'in Yeniçağ'ı 28 Şubat'ı özlediğini yazdı
Siyaset

Uyan Temel Karamollaoğlu uyan! İP'li Akşener'in Yeniçağ'ı 28 Şubat'ı özlediğini yazdı

İP'li Meral Akşener'e yakın Yeniçağ gazetesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hafızlıkla ilgili sözleri üzerinden laiklik vurgusu yaparak, 28 Şubat özlemini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 23:52:00 -
Uyan Temel Karamollaoğlu uyan! İP'li Akşener'in Yeniçağ'ı 28 Şubat'ı özlediğini yazdı

 Yeniakit.com.tr 

Konya'daki Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesi’nin 750 hafız için düzenlediği icazet töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Türkiye'yi hatırlattı.

Şentop, "Önceden çocuklar hem hafızlık yapıp hem de örgün eğitime devam edemiyordu. Artık hem okul hem de Kur’an eğitimi bir arada yürütülüyor. Bu çocuklarımız ve milletimizin büyük bir nimettir.” dedi.

Mustafa Şentop'un açıklamaları İP'li Meral Akşener'e yakın Yeniçağ tarafından hedef alındı.

Yeniçağ'ın, "TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı" başlıklı haberinde, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı. Hafızlık konusunda geçmişte bazı sınırlamaların olduğunu savunan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bu sınırlamaların kaldırıldığını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

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