Uyan Temel Karamollaoğlu uyan! İP'li Akşener'in Yeniçağ'ı 28 Şubat'ı özlediğini yazdı

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Konya'daki Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesi’nin 750 hafız için düzenlediği icazet töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Türkiye'yi hatırlattı.

Şentop, "Önceden çocuklar hem hafızlık yapıp hem de örgün eğitime devam edemiyordu. Artık hem okul hem de Kur’an eğitimi bir arada yürütülüyor. Bu çocuklarımız ve milletimizin büyük bir nimettir.” dedi.

Mustafa Şentop'un açıklamaları İP'li Meral Akşener'e yakın Yeniçağ tarafından hedef alındı.

Yeniçağ'ın, "TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı" başlıklı haberinde, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı. Hafızlık konusunda geçmişte bazı sınırlamaların olduğunu savunan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bu sınırlamaların kaldırıldığını söyledi." ifadeleri kullanıldı.