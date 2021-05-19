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Gündem Uyan ey gençlik! Sosyal medyanın köpüklü büyüsü kızları bu hale getirdi
Gündem

Uyan ey gençlik! Sosyal medyanın köpüklü büyüsü kızları bu hale getirdi

bulunmaya devam ediyor. Düzce’de fotoğraf çektirmek için binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:55:00 - 2021-05-19 16:55:41

Özellikle Batı kültürünün etkisinde kalan ve sosyal medyanın köpüklü büyüsüne kapılan gençler şaırtan hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

Ölümle burun buruna

Düzce’de fotoğraf çektirmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler ’pes’ dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

5 katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başlayan kızlar, düşme tehlikesini hiçe saydılar. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.

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