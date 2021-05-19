Uyan ey gençlik! Sosyal medyanın köpüklü büyüsü kızları bu hale getirdi
bulunmaya devam ediyor. Düzce’de fotoğraf çektirmek için binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi.
Özellikle Batı kültürünün etkisinde kalan ve sosyal medyanın köpüklü büyüsüne kapılan gençler şaırtan hareketlerde bulunmaya devam ediyor.
Ölümle burun buruna
Düzce’de fotoğraf çektirmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler ’pes’ dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.
5 katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başlayan kızlar, düşme tehlikesini hiçe saydılar. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.