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Medya Uyan da balığa gidelim! CHP’nin aile saltanatı Can Ataklı'yı bile çıldırttı
Medya

Uyan da balığa gidelim! CHP’nin aile saltanatı Can Ataklı'yı bile çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 23:20:00 - 2024-04-18 23:23:39

CHP'li belediye başkanlarının ilk iş olarak akrabalarını önemli görevlere getirmelerine isyan eden CHP yandaşı Can Ataklı, "Olur mu ulan böyle bir şey!" diye tepki gösterdi.

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki medyaya yansıyan skandal atamalar, CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile rahatsız etti.

 

Ataklı, CHP'li başkanların ilk icraat olarak liyakatsız bir şekilde akrabalarını önemli görevlere getirmelerine tepki gösterdi.

"Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey ne biliyor musunuz?" şeklinde soru yönelten Ataklı, "Yeni seçilen belediye başkanları, kendi eş ve yakınlarını ya da partiden gelen talepler doğrultusunda bir takım kişileri belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu ulan böyle bir şey! Onun, burada seçilenin karısı öbür belediyede başkan yardımcılığına atanıyor. Falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni, bilmem nesi oradaki belediye başkanlığına... Şu anda bununla uğraşıyoruz. Akılalmaz bir şey bu." ifadelerini kullandı.

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