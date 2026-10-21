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Yerel 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Yanındaki arkadaşlarından biri tutuklandı
Yerel

6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Yanındaki arkadaşlarından biri tutuklandı

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6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Yanındaki arkadaşlarından biri tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde altıncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Burdur’da 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen’in terastan düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.

 

Olay, pazar günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Olayda Çiçen ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı

Başlatılan tahkikat çerçevesinde yeni delillere ulaşan ekipler tarafından dün Çiçen'in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan 4 arkadaşını tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 4 şahıstan M.Z.İ., taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise yurt dışı yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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