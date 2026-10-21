Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! Yangına müdahale havadan görüntülendi
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Hatay Antakya'da Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında yükselen alevler paniğe neden oldu.
Yangın, Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içerisinde bulunan Akabe Mobilya isimli iş yerinde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken çalışmalar havadan görüntülendi. Ekiplerin mücadesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.