Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

"MARKETLER DOĞRUDAN ALIYOR BUNA RAĞMEN FAHİŞ FİYATLA SATIYOR" Marketlerin doğrudan bahçeden alım yapmasına rağmen fiyatların düşmediğini anlatan Kaya, "Önceden hale gidiyordu ürünler, şimdi marketler doğrudan bahçeden alıyor ama buna rağmen 48 lira üzerine koyarak satış yapıyor. Kendi ürettiğim ürün dalında 2 TL 5 TL arasında satabildiğim ürünü ben markette online satışlarda fahiş fiyatlarda gördüğüm zaman gerçekten sadece gülmüyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum. Milletimiz ucuz yesin diye her türlü olanak imkan varken marketlerde bu kadar yüksek fiyatı ben türlü anlamadım." ifadelerini kullandı.