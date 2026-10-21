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Ekonomi
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Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

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Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının büyük bölümünü tedarik ettiği Adana'da hasat dönemi gelirken, tarla ve market fiyatları arasındaki uçurum üreticiyi isyan ettirdi.

#1
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

arenciye deposu Adana'nın Yüreğir ilçesinde mandalina hasadı bütün hızıyla sürerken, tarladaki fiyatlar ve market raflarındaki etiketler arasındaki devasa fark cep yakıyor. Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 51'ini tek başına karşılayan ve yılda 1 milyon tondan fazla üretimin yapıldığı kentte, dalında 2 ila 5 liraya alıcı bulan ürünler zincir marketlerde 50 liraya satılıyor.

#2
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

EMEĞİ VEREN ÜRETİCİ PARAYI KAZANAN MARKETÇİ Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren üretici Vedat Kaya, tarlada 5 TL markette 50 TL olan fiyat uçurumuna tepki gösterdi. Aylarca emek verdikleri ürünün tüketiciye fahiş fiyatlarla ulaşmasını eleştiren Kaya, "2 TL'den başlıyor, 5 TL'ye kadar ürünler satılıyor. Ama bu beklediğimiz fiyat değil. Bayağı düşük fiyatlar. Halleşme oranından ve marketleşmeden dolayı aradaki makastan fiyatlar çok yüksek olabiliyor." dedi.

#3
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

"MARKETLER DOĞRUDAN ALIYOR BUNA RAĞMEN FAHİŞ FİYATLA SATIYOR" Marketlerin doğrudan bahçeden alım yapmasına rağmen fiyatların düşmediğini anlatan Kaya, "Önceden hale gidiyordu ürünler, şimdi marketler doğrudan bahçeden alıyor ama buna rağmen 48 lira üzerine koyarak satış yapıyor. Kendi ürettiğim ürün dalında 2 TL 5 TL arasında satabildiğim ürünü ben markette online satışlarda fahiş fiyatlarda gördüğüm zaman gerçekten sadece gülmüyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum. Milletimiz ucuz yesin diye her türlü olanak imkan varken marketlerde bu kadar yüksek fiyatı ben türlü anlamadım." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

TOPTANCI HALLERİNİN DEVRE DIŞI KALMASI YAVAŞLATTI Bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Kaya, toptancı hallerinin devre dışı bırakılmasının tüketimi yavaşlattığını dile getirdi. Kaya, "Daha hızlı tüketim olurdu. Çünkü marketlerde iki kasa üç kasa varken hallerde tonlarca kamyonlarca mal alabiliyordu. Şimdi her market iki kasa üç kasayla ürünü bitirebileceğini sanıyor. Bu da büyük yanlış, büyük hata." diye konuştu.

#5
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

TOPTANCI HALLERİNİN DEVRE DIŞI KALMASI YAVAŞLATTI Bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Kaya, toptancı hallerinin devre dışı bırakılmasının tüketimi yavaşlattığını dile getirdi. Kaya, "Daha hızlı tüketim olurdu. Çünkü marketlerde iki kasa üç kasa varken hallerde tonlarca kamyonlarca mal alabiliyordu. Şimdi her market iki kasa üç kasayla ürünü bitirebileceğini sanıyor. Bu da büyük yanlış, büyük hata." diye konuştu.

#6
Foto - Tarladan 5 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar! Üretici isyan etti!

KALİTE DÜŞÜK ETİKET ŞİŞİK İhracat kalitesindeki ürünlerin yurt dışına gönderildiğini, iç piyasada ise düşük kaliteli ürünlerin yüksek fiyattan satıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti: "Marketlerin sattığı genellikle ikinci kalite, üçüncü kalite dediğimiz ürünler. Küçük, lekeli darbeli. Fiyatı da 2 lira. Ama market bunun üzerine 48 lira daha koyarak 50 liraya satışını gerçekleştiriyor. Dalında tüm hepsi 2 TL 5 TL arası satılırken, şu ıskartanın Türkiye'de 48 TL satılması tarım ülkesi olduğunu düşünerekten gerçekten çok fahiş fiyatlar." Marketlerin sezon başında sözleşme yaparak ürünleri kapattığını öne süren Kaya, "İstanbul Bayrampaşa halini düşünürsek bugün Adana ilinde kesilen ürünlerin yüzde 10'u girmiyor. Ama marketlere baktığımız zaman marketler bayağı ürün kapatabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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