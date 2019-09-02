0553 313 94 23

Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı

Ukrayna’da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı

Ukrayna’da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.


Ukrayna’nın Çerkessi Bölgesi’ne bağlı Zalesskoye kentinde üvey baba, evdeki 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Kız çocuğu kanlar içinde kalırken, sinirini alamayan şahıs, bu kez 3 yaşındaki erkek çocuğunu tutarak evin bahçesinde bulunan 18 metre derinlikteki su kuyusuna attı. Yaşanan olayı duyan komşular ise hemen polisi aradı. Kuyudaki çocuk çevredekilerin de yardımıyla komaya girmiş halde kuyudan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Komaya giren çocuğun tedavilere cevap verdiği ve komadan çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evde çocuklara saldıran üvey babanın yeni bir evlilik yaptığı, çocukların üvey olmasını kabullenemediği için de şiddet uyguladığı belirtildi. Cezaevine gönderilen şahsın en az 15 yıl hapis cezası alması beklenirken, savcı ise ömür boyu hapis cezası almasını talep etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8 arttı
    1. Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8..
    2. Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa..
    3. (Özel) Bu köpekler kapış..
    4. Muhtemel Marmara depreminin..
    5. Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar..
    6. Hastane çalışanları Japon savaş..
    7. Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü..
    8. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim..
    9. BM Mülteciler Yüksek Komiserinden..
    10. Galatasaray, Andone'yi kiraladı!..
    11. Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor
    12. Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı
    13. Ticaret savaşında tansiyon azalmıyor!
    14. Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı..
    15. İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
    16. CHP demek zam demek, işsizlik demek!..
    17. Ekrem İmamoğlu hediye etmişti, PKK'lı..
    18. Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye..
    19. Büyükşehirden ücretsiz bahçıvanlık..
    20. (Özel) Avcılar’da feci olay
    21. Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280..
    22. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    23. Güreşte gelişim kampları sürüyor
    24. Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
    25. Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Ve..
    26. Djokovic'ten ABD Açık'a veda
    27. Bozcaada’da baştan karaya vuran gemi..
    28. Ersun Yanal'dan maç sonu transfer..
    29. Manisa'da tarım işçilerini taşıyan..
    30. Tuşba Belediyesi’nden ‘Eyvanlı’ çeşme..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz