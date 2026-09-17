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Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

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Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL AK Parti, Türkiye’nin geleceğine ilişkin önemli başlıkların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlediği “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında il il bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Afyonkarahisar programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve “Terörsüz Türkiye” hedefi gündeme geldi. Program kapsamında konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, Türkiye’nin artık terörün konuşulduğu değil, terörün geride bırakıldığı bir ülke olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

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Foto - Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

Kavak, Türkiye’nin geçmişte terör nedeniyle büyük bedeller ödediğini belirterek, terör örgütünün yalnızca silahlı unsurlardan ibaret görülmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin büyümesini istemeyen çevrelerin ve bölgesel hesapları bulunan yapıların yıllar boyunca terör üzerinden Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturduğunu ifade eden Kavak, bugün devletin güvenlik kapasitesinin geçmişe kıyasla çok daha güçlü olduğunu vurguladı. “Türkiye eski Türkiye değil” Türkiye’nin savunma sanayisi, istihbaratı, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve devlet kapasitesiyle terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirten Kavak, “Türkiye artık kendi kararını veren, gerektiğinde terörün üzerine kararlılıkla giden bir Türkiye’dir” mesajını verdi.

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Foto - Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

Kavak, “Terörsüz Türkiye” hedefinin temelinde silahlı eylemlerin ve terörün siyasetin aracı olmaktan çıkarılmasının bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Silahla siyaset olmaz. Silahla hak aranmaz. Silahla Türkiye’nin geleceğine yön verilemez.” Türkiye’de bir talebi veya itirazı bulunan herkesin demokratik ve hukuki yolları kullanabileceğini ifade eden Kavak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler ve sandığın milletin iradesini ortaya koyduğu meşru zeminler olduğunu söyledi. “Meselelerin çözüm adresi Gazi Meclis’tir” Kavak, Türkiye’nin meselelerinin çözüm adresinin dağ değil, Meclis olduğunu belirterek, “Bu ülkenin meselelerini çözmenin yolu Gazi Meclis’tir. İşte Terörsüz Türkiye’nin özü budur” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, beraberliği, üniter yapısı ve milli egemenliğinin tartışma konusu olmadığını vurgulayan Kavak, sürecin devletin kurumları ve hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kavak ayrıca, TBMM’deki düzenlemenin terör örgütünün fiili varlığının sona ermesi ve silahların tesliminin devlet kurumlarınca tespit edilmesi şartlarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, söz konusu düzenlemenin genel af anlamına gelmediğini ifade etti.

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Foto - Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

Konuşmasında terörün toplumsal ve insani boyutuna da dikkat çeken Kavak, Türkiye’nin temel hedefinin çocukların ve gençlerin terörün gölgesinden uzak bir geleceğe sahip olması olduğunu söyledi. Kavak, “Bir daha hiçbir anne, ‘Çocuğum dağa çıkar mı?’ diye korkmasın. Bir daha hiçbir baba, ‘Evladım şehit olur mu?’ diye uykusuz kalmasın. Bir daha hiçbir genç, hayatını bir terör örgütünün karanlık hesaplarına kurban etmesin” dedi. AK Parti olarak bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Kavak, sürecin yürütülmesinde hukukun, devlet ciddiyetinin ve milletin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. “Provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız” Kavak, “Terörsüz Türkiye” sürecinde toplumsal gerilimi artırabilecek söylemlere ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında da bulundu. Toplumun yanlış bilgiler ve korkular üzerinden birbirine düşürülmemesi gerektiğini belirten Kavak, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması halinde enerjisini ekonomiye, üretime, eğitime ve gençlerin geleceğine daha fazla yöneltebileceğini söyledi. “Türkiye terörden arındıkça daha güçlü olacak, Türkiye huzur buldukça daha zengin olacak” diyen Kavak, Türkiye’nin geleceğinin kardeşlik ve huzur temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’nin meselesidir” Konuşmasında AK Parti teşkilatlarının sorumluluğuna da değinen Kavak, teşkilatların yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların taleplerinin dinlenmesi, devletin attığı adımların doğru anlatılması ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Kavak, teşkilat mensuplarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada çalışacağını söyledi. Kavak, “Terörsüz Türkiye sadece bugünün meselesi değildir. Bu, çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’nin meselesidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin geleceğinde silahların değil kalemlerin, terörün değil üretimin, dağın değil Meclis’in konuşması gerektiğini vurgulayan Kavak, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz çocuklarımıza korkuların değil, umutların konuşulduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Silahların değil, kalemlerin konuştuğu; terörün değil, üretimin konuşulduğu; dağın değil, Meclis’in adres olduğu; ölümün değil, hayatın kazandığı bir Türkiye istiyoruz.” Kavak, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atmadan, devletin ağırlığı ve milletin hassasiyetleri korunarak yoluna devam edeceğini ifade etti.

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