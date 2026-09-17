Kavak: Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız

Konuşmasında terörün toplumsal ve insani boyutuna da dikkat çeken Kavak, Türkiye’nin temel hedefinin çocukların ve gençlerin terörün gölgesinden uzak bir geleceğe sahip olması olduğunu söyledi. Kavak, “Bir daha hiçbir anne, ‘Çocuğum dağa çıkar mı?’ diye korkmasın. Bir daha hiçbir baba, ‘Evladım şehit olur mu?’ diye uykusuz kalmasın. Bir daha hiçbir genç, hayatını bir terör örgütünün karanlık hesaplarına kurban etmesin” dedi. AK Parti olarak bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Kavak, sürecin yürütülmesinde hukukun, devlet ciddiyetinin ve milletin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. “Provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız” Kavak, “Terörsüz Türkiye” sürecinde toplumsal gerilimi artırabilecek söylemlere ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında da bulundu. Toplumun yanlış bilgiler ve korkular üzerinden birbirine düşürülmemesi gerektiğini belirten Kavak, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması halinde enerjisini ekonomiye, üretime, eğitime ve gençlerin geleceğine daha fazla yöneltebileceğini söyledi. “Türkiye terörden arındıkça daha güçlü olacak, Türkiye huzur buldukça daha zengin olacak” diyen Kavak, Türkiye’nin geleceğinin kardeşlik ve huzur temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’nin meselesidir” Konuşmasında AK Parti teşkilatlarının sorumluluğuna da değinen Kavak, teşkilatların yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların taleplerinin dinlenmesi, devletin attığı adımların doğru anlatılması ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Kavak, teşkilat mensuplarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada çalışacağını söyledi. Kavak, “Terörsüz Türkiye sadece bugünün meselesi değildir. Bu, çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’nin meselesidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin geleceğinde silahların değil kalemlerin, terörün değil üretimin, dağın değil Meclis’in konuşması gerektiğini vurgulayan Kavak, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz çocuklarımıza korkuların değil, umutların konuşulduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Silahların değil, kalemlerin konuştuğu; terörün değil, üretimin konuşulduğu; dağın değil, Meclis’in adres olduğu; ölümün değil, hayatın kazandığı bir Türkiye istiyoruz.” Kavak, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atmadan, devletin ağırlığı ve milletin hassasiyetleri korunarak yoluna devam edeceğini ifade etti.