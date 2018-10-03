Ütü yaparken bunlara dikkat!

Gömleğin önce yakalarını, manşetlerini, fırfırlarını, kollarını ütüleyin sonra bedenini. Böylece diğer zaman kaybettirici işlerle uğraşırken tekrar kırışmazlar.

Sıcaklığı doğru ayarlayın. Pamuklu ve keten kumaşlarda yüksek sıcaklıklar gerekirken, sentetik ve ipek kumaşlarda sıcaklığın daha düşük olması gerekir.



Sentetikleri tersten ütülemeniz daha iyi olur.

Eğer koyu renkliyse üzerine bir kumaş koyup parlamasını engelleyebilirsiniz.

Yukarı aşağı ütülemeyi unutmayın. Dairesel hareketler kumaşı esneterek zarar verir.

Yaka ütülerken yakanın alt kısmından başlayıp uçlara doğru çıkın tekrar geri dönün.

Boyun bölgesini ütü masasının dar ucuna geçirerek düzleştirin daha sonra her iki taraftan da ütüleyin.

Manşetlerin önce içini sonra dışını ütüleyin.

Koları ütülerken iz oluşsun istemiyorsanız kenarlara gitmeden manşetten yukarı doğru ütüleyin.

Bedenin ön sağ, ön sol ve arka olmak üzere 3 bölüm olarak ütüleyin. Düğmeleri bir ufak kaşık ile kapatarak etrafını ütüleyin.

Tüm bedeni ütüledikten sonra yakayı tekrar ütüleyin.